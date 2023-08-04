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Kolombiya'da hükümetle ELN arasında 6 aylık ateşkes başladı!

Kolombiya'da hükümetle ELN arasında 6 aylık ateşkes başladı!

Kolombiya'da hükümet ve silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasında 9 Haziran'da imzalanan 6 aylık ateşkes anlaşması bugün yürürlüğe girdi.

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Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan ve 7 Ağustos 2022'de görevi devralan sol görüşlü Gustavo Petro, iktidara geldiğinde Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) ile 2016 Barış Anlaşması'nı uygulamaya ve ELN ile barış görüşmeleri yapmaya söz vermişti.

Anlaşmanın ardından Petro, Kolombiya hükümeti adına arabulucu Otty Patino, BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Carlos Ruiz Massieu ve Pablo Beltran ve Israel Ramirez'in de aralarında yer aldığı ELN liderleri basın toplantısı düzenledi.

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