BIST 7.222
DOLAR 26,99
EURO 29,57
ALTIN 1.677,52
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Hastaneye diş ağrısı şikayetiyle gitmişti, 24 yaşındaki genç kız öldü

Hastaneye diş ağrısı şikayetiyle gitmişti, 24 yaşındaki genç kız öldü

HAKKARİ'de diş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran ve beyin tümörü teşhisi konulan 24 yaşındaki Şilan Temel hayatını kaybetti.

Abone ol

Berçelan Mahallesi'nde ikamet eden Şilan Temel, 2 hafta önce diş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan tetkiklerden sonra Temel'in beyninde tümör olduğu belirlendi.

2 haftada 2 defa ameliyat olan Şilan Temel (24), yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Birkaç ay önce nişanlanan genç kız, Berçelan Mahallesi Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şilan'ın ölüm haberi Hakkari'de üzüntüyle karşılandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kayıp Korhan Berzeg'i bulana 1 milyon TL ödül! Angela Berzeg umutlu: Dönünce ona...
Foto Galeri Kayıp Korhan Berzeg'i bulana 1 milyon TL ödül! Angela Berzeg umutlu: Dönünce ona... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Gürcistan'ın tatil beldesi Şovi'de heyelan! İki kişi hayatını kaybetti!
Gürcistan'ın tatil beldesi Şovi'de heyelan! İki kişi hayatını kaybetti!
Metin Gürak kimdir, aslen nereli? Metin Gürak eğitimi ne, önceki görev yerleri
Metin Gürak kimdir, aslen nereli? Metin Gürak eğitimi ne, önceki görev yerleri
Toplu taşıma ve taksi ücretlerine zam geldi! İşte yeni tarife
Toplu taşıma ve taksi ücretlerine zam geldi! İşte yeni tarife
Kazadan sonra bir de dayak yedi! Esenler'de hız yüzünden kaza yapan sürücüye mahalleliden 'hızlı gittin' dayağı
Kazadan sonra bir de dayak yedi! Esenler'de hız yüzünden kaza yapan sürücüye mahalleliden 'hızlı gittin' dayağı
Kolombiya'da hükümetle ELN arasında 6 aylık ateşkes başladı!
Kolombiya'da hükümetle ELN arasında 6 aylık ateşkes başladı!
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının görev süresi 2028'e kadar uzatıldı
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının görev süresi 2028'e kadar uzatıldı
Hem suçlu hem güçlü! Motosikletliye çarpan araç hiçbir şey olmamış gibi kaçtı
Hem suçlu hem güçlü! Motosikletliye çarpan araç hiçbir şey olmamış gibi kaçtı
Ali Karahasanoğlu Atatürk dizisini kaldıran Disney'e teşekkür etti: Bizdeki riyakârları deşifre ettiniz
Ali Karahasanoğlu Atatürk dizisini kaldıran Disney'e teşekkür etti: Bizdeki riyakârları deşifre ettiniz
Ayvacık'ta 20 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı
Ayvacık'ta 20 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı
İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir genci öldürdü!
İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir genci öldürdü!
Gökçen Fırat kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? İlk kadın generalGökçen Fırat hayatı
Gökçen Fırat kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? İlk kadın generalGökçen Fırat hayatı
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Ankara, İzmir ve Konya...
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Ankara, İzmir ve Konya...