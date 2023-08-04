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Metin Gürak kimdir, aslen nereli? Metin Gürak eğitimi ne, önceki görev yerleri

Metin Gürak kimdir, aslen nereli? Metin Gürak eğitimi ne, önceki görev yerleri

3 Ağustos Perşembe günü Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Erdoğan liderliğinde toplandı ve önemli atama kararları paylaşıldı. Buna göre Genelkurmay Başkanlığına 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı. Bu gelişme sonrası Metin Gürak'ın hayatı merak edildi. Aslen Mardinli olan Metin Gürak 62 yaşında. Eşi ise merhume Zerrin Gürak'tır. Zerrin Gürak 2020 yılında hayatını kaybetmişti.

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Yeni Genelkurmay Başkanı Metin Gürak'ın kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Genelkurmay Başkanı görevine eski 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak getirildi. Peki, Metin Gürak kimdir? Yeni Genelkurmay Başkanı Metin Gürak kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

Zerrin Gürak kimdir?

2 çocuk ve 1 torun sahibidir. Eşi Zerrin Gürak, 23 Aralık 2020 tarihinde pankreas tedavisi gördüğü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde 55 yaşında öldü. Gölbaşı'nda toprağa verildi.

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