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Toplu taşıma ve taksi ücretlerine zam geldi! İşte yeni tarife

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Toplu taşıma ve taksi ücretlerine zam geldi! İşte yeni tarife

Yozgat Belediyesi, Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda şehir içi toplu taşıma araçları ile taksi ücretlerine zam yapılmasına karar verildi.

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Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse başkanlığında gerçekleştirilirken toplantıda şehir içi toplu taşıma ile taksi ücretlerine zam kararı çıktı.

Kararın ardından 6 lira 50 kuruş olan öğrenci kartlı biniş 10 liraya, 7 lira 50 kuruş olan halk kartlı biniş 12 liraya, kartsız biniş ise 9 liradan 15 liraya yükseltildi.

Taksi ücretlerinde ise 20 lira olan açılış ücreti 30 liraya, kilometre ücreti 15 liradan 20 liraya yükseltilirken; 1 saat bekleme ücreti 90 liradan 120 liraya çıktı. İndi bindi ücreti ise 50 lira olarak belirlendi.

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