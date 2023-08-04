Kayıp Korhan Berzeg'i bulana 1 milyon TL ödül! Angela Berzeg umutlu: Dönünce ona...
Bugün dünyaca ünlü ekonomist Korhan Berzeg'in kaybının 49. günü. 180 kilometrelik alanda 22 mahallede aranan Berzeg'den henüz bir iz bulunamadı. Korhan Berzeg'in sanatçı eşi Angela Berzeg evinin kapılarını ilk kez gazetecilere açtı. Angela Berzeg, "Korhan'ı sağ salim bulup bize getiren kişiye 1 milyon lira ödül vereceğiz" dedi.
Dünya Bankası'nın eski Asya Direktörü ve ekonomist Korhan Berzeg'e 49 gündür ulaşılamıyor. 17 Haziran'da evinden köpeği Tina ile yürüyüşe çıkan Berzeg adeta sırra kadem bastı.
Korhan Berzeg'in İngiliz eşi Angela Berzeg evinin kapılarını ilk kez SABAH'a açtı.
Acılı eş, 83 yaşındaki Korhan Berzeg'i sağ olarak bulan ve aileye teslim eden kişiye 1 milyon lira ödül vereceklerini açıkladı.
Berzeg ailesi olarak bir karar aldıklarını aktaran Angela Berzeg şöyle konuştu: "Korhan'ı sağ salim olarak bulan kişiye 1 milyon TL ödül vereceğiz. Ben hala umutluyum, ümidim var Korhan'ı sağ salim bulacağız.