Selçuk Bayraktaroğlu kimdir, aslen nereli? Yeni görevi ne oldu, Selçuk Bayraktaroğlu hayatı
3 Ağustos Perşembe günü Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Erdoğan liderliğinde toplandı ve önemli atama kararları paylaşıldı. Buna göre Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı. Bu gelişme sonrası Selçuk Bayraktaroğlu'nun hayatı merak edildi. Selçuk Bayraktaroğlu aslen Artvlinli ve 61 yaşında. Eşi ise Hürriyet Bayraktaroğlu'dur.Abone ol
3 Ağustos 2023 YAŞ kararları sonrasında TSK’nın yeni komuta kademesi belli oldu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı. Peki, yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu kimdir?
Selçuk Bayraktaroğlu kimdir?
Selçuk Bayraktaroğlu 9 Mart 1961 tarihinde memleketi olan Artvin'de dünyaya geldi. Baba adı Kurban'dır. 2013'te tuğgenerallikten tümgeneralliğe, 2016'da korgeneralliğe terfi etti. 10 Ocak 2020 tarihinde vekâleten Genelkurmay II. Başkanı oldu. Metin Gürak'ın 2. Ordu komutanı olması üzerine asaleten atandı.
2021'de orgeneral rütbesine terfi etti. 25 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Genelkurmay 2'nci Başkanı olarak atanmıştır.