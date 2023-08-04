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Sıcaklardan bunalan kaplumbağanın şişeden su içme anları görenleri güldürdü

Sıcaklardan bunalan kaplumbağanın şişeden su içme anları görenleri güldürdü

Elazığ'da Eyyam-ı bahur sıcaklarının gelmesinden insanlar kadar hayvanlar da etkilendi. Bir kaplumbağanın vatandaşın uzattığı pet şişeden su içmesi görenlerin yüzünü güldürdü.

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarıları sonrası sıcaklık etkili oluyor. Zaman zaman 40 dereceleri bulun sıcaklık, vatandaşların yanı sıra yaban hayatını da olumsuz etkiliyor.

Elazığ'da bir vatandaş, kaldırımda gördüğü bir kaplumbağaya pet şişeden su verdi. Suyu gören kaplumbağa, adeta bir insan gibi ağzını dayayarak kana kana su içti. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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