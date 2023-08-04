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Sahte plaka basıp, internette satan dolandırıcı yakalandı!

Sahte plaka basıp, internette satan dolandırıcı yakalandı!

ANTALYA’da sahte plaka basarak internet üzerinden satış yapan bir kişi gözaltına alındı. Şahsın evinde yapılan aramalarda ise yüzlerce sahte plaka ele geçirildi.

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Antalya Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte plaka basarak internet üzerinden satış yapıldığını tespit etti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Döşemealtı ilçesindeki bir ikamete operasyon düzenleyen ekipler, B. O.’yu gözaltına aldı. Şahsın ikametinde yapılan aramalarda ise 69 adet basılmış sahte plaka, 450 TR ibareli basıma hazır boş plaka, 17 RUS ibareli basıma hazır boş plaka, 490 harf ve rakamlar, 1 mühür basım aparatı, 1 komperasör, 4 plaka basım kalıbı, 1 plaka basımında kullanılan boya makinası, 1 pres baskı makinası ele geçirildi.

Şüpheli B.O. hakkında, “Resmi Evrakta Sahtecelik” ve “Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarından yasal işlem yapılarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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