MotoGP'de heyecan Büyük Britanya'da sürecek!

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP Dünya Şampiyonası, Büyük Britanya'da düzenlenecek sezonun 9. etabıyla devam edecek.

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İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,9 kilometrelik Silverstone Pisti'nde gerçekleştirilecek etapta yarın TSİ 12.50'de sıralama turları ve TSİ 17.00'de sprint yarışı düzenlenecek. Yarış ise 6 Ağustos Pazar günü TSİ 15.00'te 20 tur üzerinden yapılacak.

MotoGP'de şu ana kadar yapılan yarışlarda Ducati Lenovo takımından son şampiyon Francesco Bagnaia 4, Mooney VR46 ekibinin İtalyan pilotu Marco Bezzecchi 2, LCR Honda Castrol takımından İspanyol Alex Rins ile Prima Pramac'tan vatandaşı Jorge Martin, birer kez birincilik elde etti.

Büyük Britanya Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 194 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 159

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 158

4. Brad Binder (Güney Afrika): 114

5. Johann Zarco (Fransa): 109