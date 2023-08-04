Ercüment Tatlıoğlu kimdir, aslen nereli? Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu hayatı ve görevleri

3 Ağustos Perşembe günü Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Erdoğan liderliğinde toplandı ve önemli atama kararları paylaşıldı. Buna göre Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Ercüment Tatlıoğlu atandı. Bu gelişmenin ardından Ercüment Tatlıoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Aslen İzmirli olan Ercüment Tatlıoğlu, 63 yaşında. 2 çocuk babası olan Ercüment Tatlıoğlu'nun eşi Leman Tatlıoğlu'dur.

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Yüksek Askeri Şura olağan toplantısı, 3 Ağustos 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı ve çok önemli kararlar ve atamalar gerçekleştirildi. Buna göre Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Ercüment Tatlıoğlu atandı. Bu sıcak gelişmenin ardından Ercüment Tatlıoğlu'nun hayatı, görevleri ve eğitimi merak konusu oldu. Aslen İzmirli olan Ercüment Tatlıoğlu, 63 yaşında. Ercüment Tatlıoğlu'nun eşi Leman Tatlıoğlu'dur, 2 tane çocuğu vardır.

Ercüment Tatlıoğlu kimdir?

Ercüment Tatlıoğlu, 2 Haziran 1960 tarihinde İzmir'de doğdu. 1977 yılında Deniz Lisesinden, 1981 yılında Deniz Harp Okulundan mezun oldu. 1981-1990 yılları arasında TCG Gayret ve TCG Savaştepe muhriplerinde branş subaylığı ve bölüm amirliği, 1990-1992 yıllarında Deniz Harp Akademisi öğrenimi, 1992-1994 yılları arasında Ege Deniz Bölge Komutanlığı Harekat Şube Müdürlüğü görevini müteakip 1994-1996 yıllarında Silahlı Kuvvetler Akademisi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Rhode Island eyaletindeki Newport şehrinde Deniz Kurmay Koleji eğitimini tamamlamladı.

1996-1998 yıllarında TCG Kılıç Ali Paşa II. komutanlığı ve komutanlığı, 1998-2000 yılları arasında TCG Zafer komutanlığı görevinin sonrasında TCG Gediz'in ABD'den transferi esnasında geminin ilk komutanı olarak 2000-2001 yıllarında görev yaptı. 2001-2002 yıllarında yürüttüğü Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanlığı Harekat Şube Müdürlüğü görevi sonrası Roma'da NATO Savunma Koleji eğitimini tamamlamış, 2003-2004 yıllarında Belçikanın Mons şehrinde NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhında lojistik başkan yardımcılığı ve 2004-2006 yıllarında SHAPE Komuta Grubu Stratejik Plan şube müdürlüğü görevini icra etti. Leuven Katolik Üniversitesinde "Avrupa Birliği Siyaseti ve Avrupa Birliği Politikaları" dalında yüksek lisans eğitimini ve Dokuz Eylül Üniversitesinde "Uluslararası İlişkiler Avrupa Birliği" doktorasını tamamladı.

Ercüment Tatlıoğlu, 1996-1998 yıllarında TCG Kılıç Ali Paşa II. komutanlığı ve komutanlığı, 1998-2000 yılları arasında TCG Zafer komutanlığı görevinin sonrasında TCG Gediz'in ABD'den transferi esnasında geminin ilk komutanı olarak 2000-2001 yıllarında görev yapmtı. 2001-2002 yıllarında yürüttüğü Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanlığı Harekat Şube Müdürlüğü görevi sonrası Roma'da NATO Savunma Koleji eğitimini tamamlamış, 2003-2004 yıllarında Belçikanın Mons şehrinde NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhında lojistik başkan yardımcılığı ve 2004-2006 yıllarında SHAPE Komuta Grubu Stratejik Plan şube müdürlüğü görevini icra etti. Leuven Katolik Üniversitesinde "Avrupa Birliği Siyaseti ve Avrupa Birliği Politikaları" dalında yüksek lisans eğitimini ve Dokuz Eylül Üniversitesinde "Uluslararası İlişkiler Avrupa Birliği" doktorasını tamamladı.

3 Ağustos 2023'te düzenlenen Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından Tatlıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına atandı.