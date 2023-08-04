İnternet dolandırıcıları 700 bin lira vurgun yaptı! Sahte dekontla 25 kişiyi dolandırdılar

Eskişehir'de sahte dekont çıkartarak 25 kişiyi 700 bin lira dolandıran 1'i kadın 5 dolandırıcı yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, internet yoluyla teknolojik ürün almak için satıcılarla iletişime geçen şüphelilerin sahte dekontla dolandırdığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler konuyla ilgili çalışma başlattı.

Başlatılan çalışma sonrasında Eskişehir merkezli operasyonda 25 vatandaşı dolandıran Ö.B., N.A., O.T., A.A. ile A.K., gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapışan aramada çok sayıda cep telefonu, televizyon, robot süpürge ve ütü ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.