BIST 7.270
DOLAR 26,98
EURO 29,55
ALTIN 1.677,76
HABER /  GÜNCEL

Bakanlık duyurdu! Hesaplarınızı kontrol edin ödemeler yapılıyor

Bakanlık duyurdu! Hesaplarınızı kontrol edin ödemeler yapılıyor

 Tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında 19 milyon 941 bin 875 lira bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacak.

Abone ol

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, toplam 19 milyon 941 bin 875 lira destekleme ödemesi bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.

Bu kapsamda, kırsal kalkınma yatırım desteği 10 milyon 119 bin 132 lira, Uzman Eller Projesi desteği 8 milyon 734 bin 743 lira ve düve alım desteği 1 milyon 88 bin lira olarak belirlendi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kayıp Korhan Berzeg'i bulana 1 milyon TL ödül! Angela Berzeg umutlu: Dönünce ona...
Foto Galeri Kayıp Korhan Berzeg'i bulana 1 milyon TL ödül! Angela Berzeg umutlu: Dönünce ona... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ormanda korku dolu anlar! Muhabirler aynı saldırısından kıl payı kurtuldu
Ormanda korku dolu anlar! Muhabirler aynı saldırısından kıl payı kurtuldu
Mardin'de iki günlük elektrik kesintisi uyarısı!
Mardin'de iki günlük elektrik kesintisi uyarısı!
Ercüment Tatlıoğlu kimdir, aslen nereli? Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu hayatı ve görevleri
Ercüment Tatlıoğlu kimdir, aslen nereli? Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu hayatı ve görevleri
Fatih'te erkek erkeği öldürdü! Kan donduran cinayetin nedeni 'cinsel ilişki' çıktı
Fatih'te erkek erkeği öldürdü! Kan donduran cinayetin nedeni 'cinsel ilişki' çıktı
Partisi'nde toplu istifa şoku Kırıkkale teşkilatında deprem
Partisi'nde toplu istifa şoku Kırıkkale teşkilatında deprem
Kuşadası Efes Kongre Merkezi çürümeye devam ediyorF
Kuşadası Efes Kongre Merkezi çürümeye devam ediyorF
Borsa güne nasıl başladı? 4 Ağustos 2023 en fazla kazandıran...
Borsa güne nasıl başladı? 4 Ağustos 2023 en fazla kazandıran...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı! Atama kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı! Atama kararları Resmi Gazete'de
MotoGP'de heyecan Büyük Britanya'da sürecek!
MotoGP'de heyecan Büyük Britanya'da sürecek!
Ziya Cemal Kadıoğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu hayatı
Ziya Cemal Kadıoğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu hayatı
Sahte plaka basıp, internette satan dolandırıcı yakalandı!
Sahte plaka basıp, internette satan dolandırıcı yakalandı!
KPSS süreci pazar günü yapılacak sınavlarla tamamlanacak!
KPSS süreci pazar günü yapılacak sınavlarla tamamlanacak!