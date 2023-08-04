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Ormanda korku dolu anlar! Muhabirler aynı saldırısından kıl payı kurtuldu

Ormanda korku dolu anlar! Muhabirler aynı saldırısından kıl payı kurtuldu

Nemrut Krater Gölü’nde görüntü çekmek için Bitlis'e giden muhabirler çekim sırasında saldırgan ayıdan kıl yapı kurtuldu.

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Yemek bulamayan ayılar, Türkiye’nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü’nü ziyaret eden vatandaşlara saldırırken, haber yapmak için bölgeye giden İhlas Haber Ajansı Muhabiri Mücahit Tarlan ve arkadaşları da ayıların saldırısından son anda kurtuldu.

Anons yaptığı esnada ayıyla burun buruna gelen İHA Muhabiri Mücahit Tarlan, yaşadıklarını anlatırken ikinci bir saldırıya uğradı. Olaydan yara almadan kurtulan İHA muhabiri, ayıların saldırgan olduğunu ve vatandaşların ayıların doğal hayatlarına müdahale etmemesi gerektiğini söyledi.

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