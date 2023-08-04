MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi
SURİYE'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.Abone ol
MSB'den yapılan açıklamada, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.
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