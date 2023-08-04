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4 Ağustos altın fiyatları alım fırsatı ver mi? İslam Memiş uyardı: Düşecek diye bekleyenler...

4 Ağustos altın fiyatları alım fırsatı ver mi? İslam Memiş uyardı: Düşecek diye bekleyenler...

Haftanın son işlem gününde yatırımcılar altın fiyatlarını merak ediyor. Gram altın ne kadar yükseliş devam ediyor mu? İşte altın piyasasında son durum...

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Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki azalışla paralel kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.677 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 1.680 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2.760 lira, Cumhuriyet altını 11.140 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, 1.936 dolardan işlem görüyor.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Alım fırsatı verir mi?

 Piyasa Uzmanı İslam Memiş, "Gram altın TL fiyatı ekranlarda 1700'lerde. Gram altında da düşüşlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. 1700-1680'in değerlendirilmesi gerektiğini ifade ettim. Yukarıda yükseliş için alanımız var. 1880 lira yıl sonuna kadar aralıklar var. Gram altın TL'deki düşüşler alım fırsatı. En azından biraz daha beklerim, nasılsa düşüyor diye düşünenler varsa risk alınabilir. En azından yüzde 50 alım yapılabilir" değerlendirmesinde bulundu.

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