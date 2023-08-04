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Bel ve boyun ağrılarının önüne nasıl geçilir? Prof. Mehmet Ali Taşkaynatan önemli bilgiler verdi

Memorial Ataşehir Hastanesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon bölümünden Prof. Dr. Mehmet Ali Taşkaynatan, Nazlı Özışık'la Her Şeyin Başı Sağlık programında bel ve boyun ağrıları ile ilgili çok önemli bilgiler verdi.

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Özellikle ofiste ve bilgisayar başında çalışanların en büyük problemi olan bel ve boyun ağrıları, tedbir alınmadığı takdirde ileride çok büyük sorunlara sebep olabiliyor.

Peki bel ve boyun ağrılarının önüne nasıl geçilir ve nelere dikkat etmeliyiz? Memorial Ataşehir Hastanesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon bölümünden Prof. Dr. Mehmet Ali Taşkaynatan Nazlı Özışık'la Her Şeyin Başı Sağlık programında bel ve boyun ağrıları ile ilgili çok önemli bilgiler verdi.

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