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İzmir'deki bıçaklı kavgada bir çocuk hayatını kaybetti!

İzmir'deki bıçaklı kavgada bir çocuk hayatını kaybetti!

İZMİR'in ÖDEMİŞ ilçesindeki bıçaklı kavgada 1 çocuk öldürüldü, 1 çocuk da yaralandı.

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Cumhuriyet Mahallesi'nde dün gece geç saatlerde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada Furkan T (17), K.E'yi (16) bıçakla yaraladı.

Bu sırada kardeşinin yaralandığını gören İ.E (17), elindeki bıçağı aldığı Furkan T'yi yaraladı.

Yaralılar ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Furkan T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralı K.E'nin de İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Zanlı İ.E. de polislerce gözaltına alındı.

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