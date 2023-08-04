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Siber suçlarla mücadele kapsamında 2 ayda 219 kişi tutuklandı

Siber suçlarla mücadele kapsamında 2 ayda 219 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlara yönelik 2 ayda yapılan operasyonlarda yakalanan 219 kişinin tutuklandığını bildirdi.

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Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca son 60 günde siber suçlarla mücadeleye yönelik 168 operasyonda yapıldığını ve yakalananlardan 219'unun tutuklandığını belirtti.

Ödeme, bilişim ve bahis suçlarına yönelik 113 operasyonda ise 202 kişinin tutuklandığı, çevrim içi çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik 55 operasyonda 17 kişinin tutuklandığını anlatan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Sanal devriyelerimiz, 10 bin 722 suç unsuru paylaşım tespit etti. Suç gelirleri ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlar sonucu, 661 milyon 537 bin 263 lira para ve malvarlığına el konuldu. Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. Siber suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. Emniyet güçlerimiz sanal dünyada da suç ve suçluların karşısındadır."

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