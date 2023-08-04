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Mersin'de yılanların 'çiftleşme dansı' kameralara yansıdı

Mersin'de yılanların 'çiftleşme dansı' kameralara yansıdı

Sıcaklığın yoğun yaşandığı Mersin'de ortaya çıkan yılanların 'çiftleşme dansı' kameralara yansıdı.

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Son dönemde havaların ısınmasıyla birlikte arazilerde sıkça görülmeye başlanan yılanlar, bu defa dans ederken görüntülendi. Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş, bahçesinde yaklaşık 2 metre uzunluğundaki iki kara yılanın dans ettiklerini fark etti.

Gördüğü manzara karşısında etkilenen vatandaş o anları cep telefonu ile kaydetti. Uzun süre dans eden yılanlar, daha sonra gözden kayboldu.

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