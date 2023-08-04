BIST 7.270
DOLAR 26,98
EURO 29,55
ALTIN 1.677,76
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu! Jandarma 160 kök kenevir ele geçirdi

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu! Jandarma 160 kök kenevir ele geçirdi

Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerinin bir eve yaptığı uyuşturucu operasyonunda boyları 10-150 santimetre arasında değişen 160 kök kenevir ele geçirildi.

Abone ol

Olay, Afyonkarahisar'ın merkezine bağlı Kozluca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A., isimli şahsın evinde kenevir yetiştirdiği bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şahsın ikametine baskın düzenledi.

Baskında arama yapan ekipler 160 kök ekili ve dikili halde 10-150 santimetre uzunluklarında yaş kenevir ele geçirdi. Olayın ardından gözaltına alınan M.A.’nın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'deki bıçaklı kavgada bir çocuk hayatını kaybetti!
İzmir'deki bıçaklı kavgada bir çocuk hayatını kaybetti!
RAMS Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
RAMS Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Ağrı'da korkunç cinayet! 24 yaşındaki genç silahla vurularak öldürüldü
Ağrı'da korkunç cinayet! 24 yaşındaki genç silahla vurularak öldürüldü
Diana Taurasi, WNBA'de 10 bin sayı barajını aşan ilk basketbolcu oldu
Diana Taurasi, WNBA'de 10 bin sayı barajını aşan ilk basketbolcu oldu
Aşırı sıcaklar zeytinyağı üretimini de vurdu!
Aşırı sıcaklar zeytinyağı üretimini de vurdu!
Cuma namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Resimli detaylı cuma namazı anlatımı
Cuma namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Resimli detaylı cuma namazı anlatımı
Mersin'de yılanların 'çiftleşme dansı' kameralara yansıdı
Mersin'de yılanların 'çiftleşme dansı' kameralara yansıdı
Siber suçlarla mücadele kapsamında 2 ayda 219 kişi tutuklandı
Siber suçlarla mücadele kapsamında 2 ayda 219 kişi tutuklandı
Sivas'ta takdir toplayan hareket! Bulduğu yüklü miktarda euroyu sahibine teslim etti
Sivas'ta takdir toplayan hareket! Bulduğu yüklü miktarda euroyu sahibine teslim etti
Aşırı sıcaklar besin zehirlenmesi riskini de artırıyor!
Aşırı sıcaklar besin zehirlenmesi riskini de artırıyor!
Bel ve boyun ağrılarının önüne nasıl geçilir? Prof. Mehmet Ali Taşkaynatan önemli bilgiler verdi
Bel ve boyun ağrılarının önüne nasıl geçilir? Prof. Mehmet Ali Taşkaynatan önemli bilgiler verdi
"Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması"nda başvuru süresi uzatıldı
"Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması"nda başvuru süresi uzatıldı