Diyarbakır'da ki bu su binbir derde deva! Modern havuzuyla Aynkaris suyu şifa dağıtıyor

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde bulunan Aynkaris suyu birçok hastalığa deva olması sebebiyle ilgi odağı oldu.

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Hani Belediyesi tarafından projelendirilen ve düzenleme çalışmaları Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan havuz ve çevresi yeniden dizayn edildi.

Peyzaj düzenleme yapım işi çerçevesinde 400 metrekarelik bölümün çimlendirileceği çalışmada, alanın belirlenen yerlerine ibreli ağaç ve çalı türleri dikimi gerçekleştirildi.

Aynkaris şifalı suyuna gelecek olan ziyaretçiler düşünülerek çevrenin belirlenen bölümlerine kadın ve erkeklerin ayrı yararlanabileceği ahşaptan oturma grupları yerleştirilerek bekleme alanı oluşturuldu. Daha önce karma olan havuz kadın ve erkek bölümü olarak dizayn edilirken, etrafı duvarlarla örülen alanda mescit yapıldı.



Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinden havuza gelen bir vatandaş, kronik hepatit B hastalığına yakalandığını ifade ederek, “3 yıl boyunca hekimlerde çare aradım ancak bulamadım. Bir arkadaşın tavsiyesi ile 300 km öteden şifayı bulma ümidi ile Hani’ye geldim. Buraya üçüncü gelişim. Havuza ilk girdikten sonra ağırlık üzerimden kalktı, şimdi çok iyiyim. Havuzun modern hale gelmesinde emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Aynkaris suyuna şifa arayanları ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet eden Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale, 100 yılı aşkın bir süredir sarılık ve karaciğer hastalıklarına iyi geldiği için her yıl binlerce kişinin ziyaret edip şifa aradığı Aynkaris Havuzu’nun modern hale getirdiklerini söyledi.

Çevre düzenlemesi ile söz konusu bölgenin bir mesire alanına geldiğini kaydeden Lale, “Hükümetimizin, Valimizin, Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle şifa için Hani’ye gelen vatandaşlarımızı artık en iyi şekilde ağırlayacağız. Burası artık bir mesire alanı. Hastalığına çare için havuza gelen vatandaşlarımız, ailesi birlikte parkta dinlenebilecek, piknik yapabilecek, yaptığımız mescitle dini vecibelerini yerine getirebilecek” diye konuştu.