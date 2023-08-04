KPSS ÖABT sınav giriş belgesi nasıl alınır? Öğretmenlik Alan Sınavı kan dakika?

Gözler son KPSS oturumu ÖABT'te çevrildi. KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı bu yıl da pek çok kişinin katılımıyla gerçekleşecek. Peki, KPSS ÖABT ne zaman 2023, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Öğretmenlik Alan Sınavı (ÖABT) sınav süresi ve saati

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2023 KPSS sınavı son oturumları olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumu için geri sayım başladı. Öğretmen olmak için sınava katılacak olan adaylar, ÖABT sınav süresi ve saati araştırmalarına hız kazandırdı. ÖABT'ye eğitim fakültesi ve fen edebiyat fakültesi mezunları girecekler. Peki, KPSS ÖABT ne zaman 2023, saat kaçta? Öğretmenlik Alan Sınavı (ÖABT) sınav süresi ve saati

2023 KPSS ÖABT ne zaman?

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumu 6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacaktır.

KPSS ÖABT 6 Ağustos Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri sınavı ise saat 14:45'te başlayacak.

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2023 ÖABT sınav süresi

ÖABT alanlarının sınav süresi ise 120 dakikadır. Adayların, 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakika ve son 15 dakika içinde; 150 dakikalık testlerde ise ilk 110 dakika ve son 15 dakika içinde kısa bir süre için bile olsa sınav salonunu terk etmesi yasaktır.

6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS-ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00’dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.