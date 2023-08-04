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Erdemir, Türkiye'nin ilk yerli yüksek fırınında 50 bininci dökümü gerçekleştirdi

Erdemir, Türkiye'nin ilk yerli yüksek fırınında 50 bininci dökümü gerçekleştirdi

Erdemir tarafından inşa edilen ve Ayşe ismini taşıyan Türkiye'nin ilk yerli yüksek fırınında 50 bininci döküm gerçekleştirildi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, işletmeye alındığı günden itibaren planlı bakımlar dışında üretimini sürdüren, ancak ekonomik ömrünü dolduran 1 NO'lu yüksek fırınını yenilemeye 2006 yılında karar veren Erdemir, fırın çalışmaya devam ederken inşa ettiği yeni fırınını 15 Mayıs 2008'de yine "Ayşe" adıyla devreye almıştı.

Erdemir'in mühendislik birikimi, proje yönetim tecrübesi ve yetkin insan kaynağına duyulan güvenin en önemli göstergesi olan 1 NO'lu yüksek fırın Ayşe, 2008'den bu yana aralıksız şekilde üretimi sürdürüyor. 50 bininci dökümün gerçekleştirildiği fırında bugüne kadar toplam 26,5 milyon ton sıvı ham demir üretildi.

Tesisin, yüksek fırınların belirli sürelerle durdurularak refrakter değişimi, mekanik ekipmanlarının bakımı ve gerektiğinde otomasyon kontrol sistemlerinin modernizasyonunun yapıldığı "reline" adı verilen duruşlara ihtiyaç duymadan 50 bininci döküme ulaşması, ilk yerli fırının tasarım başarısını ve verimliliğini ortaya koyuyor.

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