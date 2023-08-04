MTV ödeme son gün ne zaman 2023 MTV 2. taksit ödemesi

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri ağustos ayıyla beraber başladı. İlk taksit ödeme süresi uzatıldığından birinci ve ikinci taksitlerin birlikte ödenmesi gerekiyor. Peki, MTV 2. taksit ödemesi son gün ne zaman? MTV nasıl ödenir? Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeme 2023 tarihleri

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Motorlu taşıtlar ve gelir vergisi son gün ne zaman sorusu araç sahipleri tarafından araştırılıyor. İlk taksit ödeme süresi uzatıldığından birinci ve ikinci taksitlerin birlikte ödenmesi gerekiyor. Yapılandırmadan sağlanan ceza indiriminden yararlanmak için de ödemelerin aksatılmaması şart. Peki, MTV 2. taksit ödemesi son gün ne zaman? İşte ek MTV ve MTV 2, 3. taksit ödeme tarihleri 2023

MTV 2. taksit ödemesi ne zaman?

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı BORÇ yapılandırmasının 1'inci ve 2'nci taksit ödemeleri için son gün 31 Temmuz'du. Ancak ödeme süresi uzatıldı.

SGK kapsamında yapılandırılan borçlar ve sigorta primi borçlarının son Ödeme tarihi 3 Ağustos olarak belirlenmişti. Yapılandırma kapsamındaki vergi borçları ile motorlu taşıtlar ve gelir vergisinin 2'nci taksit ödemelerinin son günü 4 Ağustos olarak duyuruldu. Motorlu taşıtlar ve gelir vergisi için de son ödeme günü bugün.

MTV ödemesi nasıl, nereden alınır?

Ödemelerin, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi www.gib.gov.tr 'den, ​​​​​​​İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden elektronik ortamda yapılması imkanı bulunuyor.

Yapılandırılan borçlar, anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartı ya da banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlardan, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ve mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından, vergi dairesi veznelerinden ya da PTT şubelerinden ödenebiliyor.

EK MTV ödemeleri nasıl olacak?

Ek MTV iki taksitte ödenecek. İlk taksit ağustos ayında ödenecek. İkinci taksitin ise bu yılın kasım ayında ödenmesi gerekiyor. Yıl sonuna kadar ilk defa taşıt alacak olanlar ise ek MTV ile taşıta ait MTV’yi birlikte ve peşin ödemek zorunda kalacaklar.

EK MTV kimler ödeyecek?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 2023 yılı sonuna kadar yeni tescil edilecek araçlar ve mevcut trafiğe kayıtlı araçlar için iki katına çıkarıldı.

2023 yılında bir kereye mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenecek. Ek MTV, aracın sıfır ya da trafiğe kayıtlı olması fark etmeksizin, tüm araçlara uygulanacak.