Pendik'te cinayet ve intihar! Kadını öldürdü ardından kendini astı! 8 yaşındaki çocuk ise...
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PENDİK'te çocuğu ile bir sitede yaşayan kadın, evinde erkek arkadaşı ile tartışma yaşadı. Erkek şahıs, tartıştığı kadını bıçaklayarak öldürdü, ardından kendisini asarak intihar etti.
Olay, Pendik'te bulunan bir sitede sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre özel bir hastanede hasta kayıt bölümünde çalışan Nazlı Duman isimli kadın, evine gelen erkek arkadaşı Emrah Bolat ile tartışmaya başladı.
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Tartışmanın alevlenmesiyle Bolat, Nazlı Duman'ı boğazından bıçaklayarak öldürdü.
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Emrah Bolat cinayetin ardından kendisini ev içerisinde asarak hayatına son verdi.
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8 yaşındaki çocuk o anlarda her şeyden habersiz...
Nazlı Duman'ın 8 yaşlarında olan çocuğu ise o anlarda her şeyden habersiz bir şekilde sitenin parkında oyun oynuyordu.
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