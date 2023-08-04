BIST 7.267
DOLAR 26,99
EURO 29,55
ALTIN 1.678,02

Pendik'te cinayet ve intihar! Kadını öldürdü ardından kendini astı! 8 yaşındaki çocuk ise...

|
Pendik'te cinayet ve intihar! Kadını öldürdü ardından kendini astı! 8 yaşındaki çocuk ise...

PENDİK'te çocuğu ile bir sitede yaşayan kadın, evinde erkek arkadaşı ile tartışma yaşadı. Erkek şahıs, tartıştığı kadını bıçaklayarak öldürdü, ardından kendisini asarak intihar etti.

Pendik'te cinayet ve intihar! Kadını öldürdü ardından kendini astı! 8 yaşındaki çocuk ise...

Olay, Pendik'te bulunan bir sitede sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre özel bir hastanede hasta kayıt bölümünde çalışan Nazlı Duman isimli kadın, evine gelen erkek arkadaşı Emrah Bolat ile tartışmaya başladı.

17
Pendik'te cinayet ve intihar! Kadını öldürdü ardından kendini astı! 8 yaşındaki çocuk ise...

Tartışmanın alevlenmesiyle Bolat, Nazlı Duman'ı boğazından bıçaklayarak öldürdü. 

27
Pendik'te cinayet ve intihar! Kadını öldürdü ardından kendini astı! 8 yaşındaki çocuk ise...

Emrah Bolat cinayetin ardından kendisini ev içerisinde asarak hayatına son verdi. 

37
Pendik'te cinayet ve intihar! Kadını öldürdü ardından kendini astı! 8 yaşındaki çocuk ise...

8 yaşındaki çocuk o anlarda her şeyden habersiz...

Nazlı Duman'ın 8 yaşlarında olan çocuğu ise o anlarda her şeyden habersiz bir şekilde sitenin parkında oyun oynuyordu.

47