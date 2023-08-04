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Polonya'da 28 Türk kaçak göçmen yakalandı!

Polonya'da 28 Türk kaçak göçmen yakalandı!

Polonya Sınır Muhafaza Birimi Straz Graniczna, ülkeye kaçak giriş yapan 28 Türk göçmenin yakalandığını açıkladı.

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Polonya Sınır Muhafaza Birimi Straz Graniczna, dün gece kaçak göçmen avına çıktı. Ülkenin güneyindeki Myslenice kasabasına bağlı Kreczow köyü yakınlarında seyretmekte olan bir minibüsü, içinde kaçak göçmenlerin bulunabileceği ihtimali üzerine durdurmak isteyen Straz Graniczna, minibüs sürücüsünün 'dur' ihtarına uymayarak kaçmasının ardından aracın peşine düştü.

İki araç arasında bir süre devam eden kovalamaca maddi hasarlı trafik kazasıyla son buldu. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, minibüste aralarında çocukların da bulunduğu 28 Türk vatandaşı göçmen yakalandı. Ülkeye kaçak girdiği belirlenen göçmenler gözaltına alınırken, kaza nedeniyle S7 otobanının Krakow istikameti birkaç saatliğine trafiğe kapatıldı.

Gözaltına alınan Türk vatandaşlarının ise Sınır Muhafaza Birimi'ndeki işlemleri sürüyor.

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