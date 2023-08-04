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Amasya'da sahte alkol operasyonu! 44 litre sahte alkol ele geçirildi

Amasya'da sahte alkol operasyonu! 44 litre sahte alkol ele geçirildi

Amasya'da jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 44 litre sahte alkol ele geçirildi.

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Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki yapımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Merzifon Eski Camii Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretilerek satışının yapıldığı istihbaratı üzerine düzenlediği operasyonda M.K'yi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada 44 litre sahte içki ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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