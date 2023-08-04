BIST 7.270
DOLAR 26,98
EURO 29,55
ALTIN 1.677,76
HABER /  EKONOMİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek uluslararası yatırımcılarla görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek uluslararası yatırımcılarla görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, JP Morgan'ın organize ettiği, Türkiye Ekonomik Forumu kapsamında uluslararası yatırımcılarla bir araya gelecek. Organizasyon kapsamında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da sunum yapacak.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan bilgiye göre, Bakan Şimşek, İstanbul'da düzenlenecek, JP Morgan'ın organizasyonunda yaklaşık 50 yatırımcının katılımıyla yapılacak Türkiye Ekonomik Forumu'na katılacak.

Şimşek, Forumda, uluslararası yatırımcılara Türkiye ekonomisini anlatan bir sunum yapacak.

Bire bir görüşme gerçekleştirecek

Sunumunun ardından yatırımcı gruplarıyla ayrı ayrı bir araya gelecek olan Şimşek, bu kapsamda BlackRock, JP Morgan, Singapur Varlık Fonu ve Franklin Templeton yatırım şirketlerinin temsilcileriyle bire bir görüşecek.

Öte yandan, söz konusu organizasyon kapsamında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da sunum yapacak.

Forum ve görüşmeler basına kapalı olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Amasya'da sahte alkol operasyonu! 44 litre sahte alkol ele geçirildi
Amasya'da sahte alkol operasyonu! 44 litre sahte alkol ele geçirildi
Direksiyon öğretmeni eşinin eğitim güzergahında silahla hayatına son verdi
Direksiyon öğretmeni eşinin eğitim güzergahında silahla hayatına son verdi
Diyarbakır'da ki bu su binbir derde deva! Modern havuzuyla Aynkaris suyu şifa dağıtıyor
Diyarbakır'da ki bu su binbir derde deva! Modern havuzuyla Aynkaris suyu şifa dağıtıyor
Nijer'den 4 büyükelçiliğe yaptırım
Nijer'den 4 büyükelçiliğe yaptırım
KPSS ÖABT sınav giriş belgesi nasıl alınır? Öğretmenlik Alan Sınavı kan dakika?
KPSS ÖABT sınav giriş belgesi nasıl alınır? Öğretmenlik Alan Sınavı kan dakika?
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 17 şüpheli yakalandı!
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 17 şüpheli yakalandı!
Erdemir, Türkiye'nin ilk yerli yüksek fırınında 50 bininci dökümü gerçekleştirdi
Erdemir, Türkiye'nin ilk yerli yüksek fırınında 50 bininci dökümü gerçekleştirdi
MTV ödeme son gün ne zaman 2023 MTV 2. taksit ödemesi
MTV ödeme son gün ne zaman 2023 MTV 2. taksit ödemesi
McDonald's dünyanın en değerli 5. markası oldu
McDonald's dünyanın en değerli 5. markası oldu
Çorum'da altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu delindi!
Çorum'da altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu delindi!
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu! Jandarma 160 kök kenevir ele geçirdi
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu! Jandarma 160 kök kenevir ele geçirdi
İzmir'deki bıçaklı kavgada bir çocuk hayatını kaybetti!
İzmir'deki bıçaklı kavgada bir çocuk hayatını kaybetti!