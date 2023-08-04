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İzmir'de imamı darp etmişti! Sabıkası kabarık suçlu tutuklandı

İzmir'de imamı darp etmişti! Sabıkası kabarık suçlu tutuklandı

İzmir Çiğli'de camide Kuran dersi veren imamı darp eden şahıs tutuklandı. Tutuklanan şahısın birçok suçtan sabıka kaydının olduğu ortaya çıktı.

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Alınan bilgiye göre, dün Atatürk Mahallesi'ndeki Kuba Mescidi'ne giden F.Ç'nin Kur'an kursu veren imam O.M'yi darbederek hakarette bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Gözaltına alınan F.Ç, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. İmam O.M'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Tutuklanan F.Ç'nin psikolojik rahatsızlıkları olduğu, birçok suçtan sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi.

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