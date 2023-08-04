BIST 7.332
DOLAR 26,99
EURO 29,67
ALTIN 1.679,73
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kadın erkek demeden dövdüler! Husumetli oldukları ailenin genç kızlarını taşladılar

Kadın erkek demeden dövdüler! Husumetli oldukları ailenin genç kızlarını taşladılar

Adıyaman'da husumetli oldukları bilinen iki ailenin arasında kavga çıktı. Kavgada 5 kişi yaralanırken ailenin genç kızlarına da taşla saldırıldı.

Abone ol

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi 152 Sokak içerisinde iki aile arasında tartışma çıktı. Alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu esnada genç kızları bulunan ailelerden biri kızlarıyla birlikte sokakta bulunan ve tadilat halindeki evlerine girdi.

Bu sırada olayın karşı tarafındaki şahıslar ise binayı taş yağmuruna tuttu. Bir şahsın attığı tekme ile bina kapısının açılması sonrası şahıslar bu defa içeride bulunan genç kızları taşlamaya başladı. Taşların havada uçuştuğu kavgada şahıslar bu defa yakaladıkları genç kız ve aile üyelerini tek tek yumrukladı.

5 kişinin yumruk ve taş ile yaralandığı kavga yerine polis ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Polislerin geldiğini gören bir şahıs, bindiği arabayla olay yerinden kaçmaya çalıştı. Bu esnada polis ekipleri aracın önünü keserek şahsı gözaltına aldı.

Araç içerisinde ise bir adet tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şahıs polis merkezine götürülürken olayda yaralanan 5 şahsa ise sağlık ekiplerince müdahale edildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu’ndan dikkat çeken seçim mesajı
Ekrem İmamoğlu’ndan dikkat çeken seçim mesajı
Yüksel Özgen kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Türk Tarih Kurumu Başkanı Yüksel Özgen hayatı
Yüksel Özgen kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Türk Tarih Kurumu Başkanı Yüksel Özgen hayatı
Fethiye'de acı kaza! Motosiklete çarpan kamyon kaçtı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Fethiye'de acı kaza! Motosiklete çarpan kamyon kaçtı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
İzmir'de imamı darp etmişti! Sabıkası kabarık suçlu tutuklandı
İzmir'de imamı darp etmişti! Sabıkası kabarık suçlu tutuklandı
Anadolu kadınından incelik: Yerler kirlenmesin diye terliklerini çıkartıyor
Anadolu kadınından incelik: Yerler kirlenmesin diye terliklerini çıkartıyor
Evlenmesine izin vermeyen babasını vurmuştu! Cinayetten sonra babasının kartıyla kız arkadaşına altın almış
Evlenmesine izin vermeyen babasını vurmuştu! Cinayetten sonra babasının kartıyla kız arkadaşına altın almış
Polonya'da 28 Türk kaçak göçmen yakalandı!
Polonya'da 28 Türk kaçak göçmen yakalandı!
Filipinler'de tayfun felaketi can almaya devam ediyor! Ölü sayısı 29'a yükseldi
Filipinler'de tayfun felaketi can almaya devam ediyor! Ölü sayısı 29'a yükseldi
Afet riskine karşı, Türkiye - Japonya Ortak Sempozyumu
Afet riskine karşı, Türkiye - Japonya Ortak Sempozyumu
16 ay sonra bir ilk yaşandı!
16 ay sonra bir ilk yaşandı!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek uluslararası yatırımcılarla görüşecek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek uluslararası yatırımcılarla görüşecek
Amasya'da sahte alkol operasyonu! 44 litre sahte alkol ele geçirildi
Amasya'da sahte alkol operasyonu! 44 litre sahte alkol ele geçirildi