Ekrem İmamoğlu’ndan dikkat çeken seçim mesajı

CHP’ye yönelik “değişim” sözleri ile gündemde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Vatandaşımızla yüzleşeceğiz. Yaptığımız eksikliklerden dolayı onlardan özür dileyeceğiz. Unutmayınız buradaki kardeşiniz asla vazgeçmeyen bir kardeşiniz. Bunu herkes bilsin” dedi.

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Çatalca'da düzenlenen fide dağıtım töreninde konuşan Ekrem İmamoğlu'nun sözleri dikkat çekti. Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre seçim mesajı veren İmamoğlu "Eksiğimiz olabilir, hatalarımız olabilir, bazı yanlışlar yapmış olabiliriz. Ama o yanlışlarımızı da gidereceğiz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu şunları kaydetti:

"İstanbul seçimlerini kazanacağız"

Halkımızı memnun etmeye devam edeceğiz. Göreceksiniz, umutla ayağa kalkın; biz hem bundan sonraki İstanbul seçimlerini hem de İstanbul’un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz.

"Özür dileceğiz"

Bununla yetinmeyeceğiz. Ülkemizin makus talihini yenemediğimiz bu seçimde, bir sonraki seçimde yenme konusunda da kararlı çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın.

Dolayısıyla yılmak yok, yolumuza devam edeceğiz. Ama vatandaşımızla yüzleşeceğiz. Yaptığımız eksikliklerden dolayı onlardan özür dileyeceğiz. Onlarla dertleşeceğiz, konuşacağız. İşte buradaki gibi eleştirileri alıp baş tacı edeceğiz. Önümüze, vatandaşlarımızın dilek ve tavsiyeleriyle bakacağız.

Ve milletin hizmet alması için bu millete ait milletin iktidarlarının kurulması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Unutmayınız buradaki kardeşiniz asla vazgeçmeyen bir kardeşiniz. Bunu herkes bilsin.