Yüksel Özgen kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Türk Tarih Kurumu Başkanı Yüksel Özgen hayatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Yüksel Özgen Türk Tarih Kurumu Başkanı oldu. Bu gelişmenin ardından Prof. Dr. Yüksel Özgen'in hayatı da merak konusu oldu. 52 yaşında olan Prof. Dr. Yüksel Özgen aslen Çorumlu. İlk, orta ve lise öğrenimlerini Çorum'da tamamladı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu.

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararla, Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Yüksel Özgen getirildi. Bu gelişmenin ardından Türk Tarih Kurumu Başkanı olan Yüksel Özgen'in hayatı da merak edildi. Yüksel Özgen aslen Çorumlu ve şu anda 52 yaşında. İlk, orta ve lise öğrenimlerini Çorum'da tamamladı. 2004 yılında ise Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde de doktorasını tamamladı.

Bayburt Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu görevden alınırken, yerine Rahmi Güney atandı. Söz konusu atama kararı 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

Prof. Dr. Yüksel Özgen kimdir?

Özgen, 1993 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu.

Kariyerine akademide devam etme kararı alan Özgen, 1994 yılında Kırıkkale Üniversitesi Tarih Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak atandı.

1995 yılında ise Selçuk Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladıktan sonra 2004 yılında ise Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde de doktorasını tamamladı.

1999 yılında Başbakanlık Cumhuriyet Arşivinde Arşiv Uzmanı olarak görev yaptı. 2000 yılında bir süre Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde Arşiv Uzmanı olarak görevlendirildi.

2005 yılında TİKA Türkoloji Projesi kapsamında Arnavutluk Tiran Üniversitesinde Öğretim Üyesi olarak görevlendirildi.

2009 yılında Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne Öğretim Üyesi olarak göreve başladı. Aynı yıl Üniversitenin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Başkanlığına atandı.

2014-2018 yılları arasında Çankırı Belediyesi Dr. Rıfkı Kamil Urga Çankırı Araştırmaları Merkezi Koordinatörlüğü ve 2016-2019 yılları arasında Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

2017 yılında doçentlik ünvanını aldı ve 2023 yılının Ocak ayında Kırıkkale Üniversitesi'nde Profesörlük kadrosuna atandı.