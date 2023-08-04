Rahmi Güney kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Bayburt Milli Eğitim Müdürü kim oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Bayburt Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu görevden alınırken, yerine Rahmi Güney atandı. Bu gelişme sonrası Rahmi Güney merak konusu oldu. Peki kimdir Rahmi Güney, aslen nereli, kaç yaşında? Rahmi Güney önceki görevleri

Abone ol

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararla Bayburt Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu görevden alınırken, yerine Rahmi Güney atandı. Bu gelişme sonrası Rahmi Güney merak edildi. Aslen Çorum İskilipli olan Rahmi Güney, 1992 yılında Gazi Üniversitesinde Gazi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünü bitirdi.

Rahmi Güney kimdir?

1967’de Çorum’un İskilip ilçesinde doğdu. İlköğrenimi Ankara Çankaya Özyurt İlkokulunda, ortaöğrenimini Çankaya Gaziosmanpaşa Ortaokulunda, liseyi Ankara Anafartalar Lisesinde tamamladı. 1992 yılında Gazi Üniversitesinde Gazi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünü bitirdi. Osmangazi Üniversitesinde Eğitim Yönetimi Denetimi ve Planlaması alanında yüksek lisans yaptı. 2006 yılında girdiği sınav sonucunda uzman öğretmen unvanı aldı.

Meslek hayatına 1992 yılında Kırıkkale Atatürk Lisesinde beden eğitimi öğretmeni olarak başlayan Rahmi Güney, 1995-1998’de Erzincan Lisesinde öğretmenliğe devam etti. Daha sonra sırasıyla Ankara Yenimahalle Mobil Lisesinde öğretmenlik, Çankaya Dr. Reşit Galip İlköğretim Okulu, Çankaya Maltepe İlköğretim Okulu, Mamak Derbent İmam Hatip Ortaokulu ve Nimet Dr. Erdoğan Meto Özel Eğitim İş Uygulama Merkezinde müdür ve müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2014-2019 yıllarında Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü, 2019-2022 yıllarında da Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü, 2022’de Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak görev yaptı.

18/07/2022 tarihinden itibaren Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü olan Rahmi Güney, evli ve üç çocuk babasıdır.