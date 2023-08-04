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Cengiz Karakaşoğlu kimdir, neden görevden alındı? Cengiz Karakaşoğlu yeni görevi ne oldu?

Cengiz Karakaşoğlu kimdir, neden görevden alındı? Cengiz Karakaşoğlu yeni görevi ne oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Bayburt Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu görevden alınırken, yerine Rahmi Güney atandı. Bu gelişme sonrası Cengiz Karakaşoğlu'nun hayatı merak edildi. Peki Cengiz Karakaşoğlu neden görevden alındı? Cengiz Karakaşoğlu yeni görevi ne? Cengiz Karakaşoğlu kimdir, aslen nereli?

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararla, Bayburt Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu görevden alınırken, yerine Rahmi Güney atandı.  Bu gelişme sonrası Cengiz Karakaşoğlu'nun hayatı merak edildi. Peki Cengiz Karakaşoğlu neden görevden alındı, yeni görevi ne oldu?

Bayburt’ta  yıllarca eğitim camiasında öğretmenlik ve idarecilik görevi yapan ve 2011-2016 yılları arasında Bayburt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak hizmet veren Cengiz Karakaşoğlu, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atandı. 4 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararı ile görevinden alındı yerine Rahmi Güney getirildi. 

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