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Terzi dizisi Kiraz gerçekte kim oynuyor, Kiraz'ın hikayesi gerçekte var mı?

Terzi dizisi Kiraz gerçekte kim oynuyor, Kiraz'ın hikayesi gerçekte var mı?

Netflix'in yeni dizisi Terzi 2. sezonu ile şu sıralar sosyal medyanın gündeminde, herkes bu diziyi konuşuyor. Özellikle dizinin karakterleri de ilgiyle takip ediliyor. 2. sezona hikayesi ile giren Kiraz kim, gerçekte kim oynuyor?

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Terzi dizisi 2. sezonu ile son günlerde herkesin dilinde. Berrak Tüzünataç'ın da kadroya girmesi ile daha heyecanlı olan dizi Terzi'nin hem konusu hem de oyuncu kadrosu merak ediliyor. Terzi dizisine Kiraz karakterine ile giren Evrim Alasya ise merak konusu

Alasya kimdir?

Evrim Alasya, 2 Ağustos 1979 tarihinde İzmir'de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümü mezunu olan Evrim Alasya, oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başladı. Birçok farklı projede yer alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakaladı. 

Evrim Alasya şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrollerinde yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa'nın annesi Kıvılcım karakterine hayat veriyor.

Terzi dizisi 2. sezon oyuncuları

Çağatay Ulusoy - Peyami

Şifanur Gül - Esvet
Olgun Şimşek - Mustafa
Salih Bademci - Dimitri
Berrak Tüzünataç - Cemre
Ece Sükan - Suzi
Engin Şenkan
Evrim Alasya
Zeynep Tarhan
Murat Kılıç
Celile Toyon
Vedat Erinci
Lila Gürmen

Terzi dizisi konusu nedir?
Terzi dizisi, dedesi Peyami'nin izinden giden, aslen Karslı olan ve engelli babası Mustafa'dan kaçarak istanbul'a yerleşen ve çok ünlü terzi olan Peyami'nin hikayesini konu ediyor. Peyami'nin belalı en yakın arkadaşı Dimitri'nin nişanlısı Esvet'in evden kaçarak Peyami'nin evine sığınması ile yollarının kesişmesi heyecanlı bir anlatımla seyirciye sunuyor. 2. sezonda ise dizi seyirciyi ters köşe yapıyor. Esvet'e deli gibi aşık olduğu halde ondan uzak duran ve Dimitri ile evlenmesine göz yuman Peyami'nin hayatı alt üst oluyor. Cemre ile göstermelik bir aşk yaşadığını çevresine ikna etmeye çalışsa da Peyami'nin aklında tek bir isim vardır; Esvet.. Esvet ise Dimitri ile evlenmiştir fakat aklı ve kalbi hala Peyami ile birliktedir. Dimitri her şeyi öğrenir ve olacaklar herkesin kaderini değiştirir...

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