Kızılırmak'ta boğulma faciası! 8 ve 10 yaşlarındaki iki kardeş boğuldu

Nevşehir'de serinlemek için Kızılırmak'ta suya giren iki kardeş boğularak hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde meydana gelen olayda; serinlemek için Nevşehir'in Avanos ilçesinden geçen Kızılırmak'a giren 8 ve 10 yaşlarındaki kardeşten bir süre sonra haber alınamadı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmalarda iki kardeşin boğularak hayatını kaybettiği belirlenirken, ırmaktan çıkarılan cansız bedenler otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.