MHP'den Abdülkadir Selvi'ye çok sert sözler: Başdanışmanlık teklifi mi aldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın, Abdülkadir Selvi'nin yerel seçimlerde İYİ Parti'nin Ankara’da MHP'nin elindeki Etimesgut ve Gölbaşı belediyelerini CHP'den istediği iddiasına sert tepki gösterdi.

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MHP’nin Genel Başkan Yardımcısıları Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin, CNN Türk'teki yerel seçim değerlendirmesine sosyal medya platformu Twitter hesaplarından ateş püskürdü.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Kendini sahiden gazeteci zanneden koğuculuk ve fitne aparatı Abdülkadir Selvi; CNN Türk'te yine sap yemiş, saman çıkarmış. CHP hızarında bir baltaya sap veya İP'te cambaz olabilmek için ipe sapa gelmez ve çapını aşan laflar etmiş.” dedi.

"Selvi gibi tıynetsiz, akılsız gazeteci taslaklarının harcıdır"

“Abdülkadir Selvi, acaba Kemal Kılıçdaroğlu'ndan veya Müdire Meral Akşener'den başdanışmanlık teklifi mi aldı da böyle CHP yalakalığına ve İP meddahlığına soyundu?” diyen Yalçın, şunları ifade etti:

“Türkiye Yerel Seçimlere doğru giderken CHP ve İP'e ajanlık etmek ayrıca Cumhur ittifakını dağıtma gayretkeşliği ancak Selvi gibi tıynetsiz, akılsız gazeteci taslaklarının harcıdır.”

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter de Selvi’ye tepki gösterdi.

"Mantığı sakat"

Yönter’in açıklaması şöyle:

“Hürriyet Gazetesi’nde köşesi bulunan ve dün akşam bir televizyon kanalında manidar kulis bilgileri paylaşan A.Kadir Selvi’nin kimin nam ve hesabına konuştuğu anlaşılamamıştır! CHP’li büyükşehir belediye başkanlarının( özellikle İstanbul-Ankara-Adana) parlatma ve propagandasını yapma hususunda çok iştahlı ve istekli olduğu görülen Sayın Selvi’nin, MHP’nin yönetimi altında bulunan Etimesgut ve Gölbaşı Belediyeleriyle ilgili spekülasyona tevessül etmesi de asla iyi niyetli bulunmamıştır. CHP ile İP arasındaki olası müzakere ve mutabakat eksenine MHP’li belediyeleri koyması itirafı ve ifadesi açıkça yapılmayan bir gizli ajandaya delalettir! Ankara’da Etimesgut ve Gölbaşı Belediyelerinin CHP tarafından İYİ partiye verilebileceğiyle ilgili kulis ihbarı, üstelik CHP’li büyükşehir belediye başkanının başarılı olduğunun iddia edilmesi alenen Cumhur İttifakı hazımsızlığıdır… Dahası Sayın Genel Başkanımızın yerel seçimlerle ilgili hazırlık sürecini esas alan yazılı açıklaması ve özellikle 11 büyükşehir belediyesi kapsamındaki stratejik hedefleri meydandayken Sayın Selvi’nin maksatlı ve marazi değerlendirmeleri sakat bir mantık üzerine inşa ettiği çok nettir. Sayın Selvi’nin tarafını ve tutumunu açıklığa kavuşturması samimi dileğimizdir…”

Abdulkadir Selvi ne demişti?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İYİ Parti’nin yerel seçimlerde CHP ile ittifak için Ankara’da Etimesgut, Gölbaşı ve Yenimahalle’yi, İstanbul’da ise Şile, Üsküdar ve CHP’nin elindeki bir belediyeyi istediğini iddia etti.

Abdulkadir Selvi, “İYİ Parti, CHP’deki genel başkanlık yarışının netleşmesini bekliyor. Kılıçdaroğlu kalırsa İYİ Parti seçimlere kendi adaylarıyla girmeyi planlıyor. Tek istisnası, il bazlı ittifaklar düşünülüyor. İstanbul ve Ankara için İYİ Parti’nin Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş şartını koşması bekleniyor. Ankara’da Etimesgut, Gölbaşı ve CHP’nin elinde olan Yenimahalle’yi, İstanbul’da ise Şile, Üsküdar ve CHP’nin elinde olan bir belediyeyi istiyor.” demişti.