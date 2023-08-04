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 Rusya Devlet Başkanı Putin kararı imzaladı! Bundan sonra dondurulabilecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
 Rusya Devlet Başkanı Putin kararı imzaladı! Bundan sonra dondurulabilecek

 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptırım uygulanan yabancı şahıs ve kurumlara ait fonların dondurulmasına izin veren kararı onayladı.

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Putin tarafından imzalanan karara göre, Rusya’nın yaptırım uyguladığı şahıs ve kurumlara ait fonlar dondurulabilecek.

Yaptırım uygulanan yabancıların sınır ötesi para transferlerinin de yasaklanmasına izin veren karar, 180 gün içerisinde yürürlüğe girecek.

Para transferleri de yasaklandı

Kararla, bankaların yaptırım uygulanan yurt dışındaki kurum veya şahıslara para transferleri de yasaklandı.

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