PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir? 2023 PTT personel alımı ne zaman?

2023 yılında PTT'ye personel alımı yapılıp yapılmayacağı konusunda aramalar hız kazandı. Vatandaşlar PTT personel alımı hakkında araştırmalar yapıyor. PTT 2023 yılında personel alımı yapacak mı sorusu sık sık yanıt arıyor. 2023 PTT personel alımı ne zaman yapılacak? İşte merak edilen soruların cevabı..

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PTT personel alımı başvuru ekranı açıldı mı, nasıl başvuru yapılır?Uzun bir süredir gündemde olan PTT personel alımı sık sık gündeme geliyor. Başvuru yapmak için bekleyen adaylar başvuru tarihlerini ve başvuru tarihlerini merak ediyor.

Vatandaşlar konuyla alakalı "PTT 2023 yılında personel alımı yapacak mı?", "2023 PTT personel alımı ne zaman yapılacak?" gibi sorularına yanıt arıyor.

2023 PTT personel alımı yapılacak mı?

PTT personel alımı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Resmi bir açıklama yapıldığı taktirde sizlerle paylaşacağız.

Başvuru şartları

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.