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Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023, YKS sonuçlarına nereden bakılır?

Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023, YKS sonuçlarına nereden bakılır?

2023 üniversite tercihleri son gün yaklaşırken gündeme geldi. ÖSYM'nin YKS sonuçlarını ve puanlarını erişime açmasının ardından 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans bölümlerine yerleşmek isteyen adaylar tercih işlemlerine başladı. Peki YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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YKS sonuçlarının açıklanması ve üniversiteler için tercih işlemlerinin başlamasıyla birlikte, üniversiteli olmak isteyen binlerce öğrenci tercih işlemlerine devam ediyor. Aldıkları puanlar ve başarı sıralamalarına göre tercihlerini yapan adaylar ise 2023 YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2023 üniversite (YKS) tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YKS tercih işlemleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde tamamlanacak. Üniversite tercihleri ÖSYM'nin 'ais.osym.gov.tr' internet sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.

YKS tercih işlemleri ne zaman?

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

YKS yerleştirme sonuçlarının 8 Ağustos'tan sonra yapılacak değerlendirmelerin ardından açıklanması bekleniyor.

Geçtimiz yıllar baz alındığında sonuçların 8 Ağustos'tan sonraki ilk bir hafta içerisinde adayların erişimine açılacağı tahmin ediliyor.

YKS
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