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Kur'an-ı Kerim yakan provokatör hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kur'an-ı Kerim yakan provokatör hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'i ateşe veren Bahrami Marjan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

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Alınan bilgiye göre açık kaynak araştırmasında, İran asıllı Bahrami Marjan'ın dün Stockholm'de polis nezaretinde Kur'an-ı Kerim'i yaktığı tespit edildi.

Bunun üzerine başsavcılık, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme ve halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından resen soruşturma başlattı.

Başsavcılığın talebi üzerine Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Marjan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.

Dini değere saldıranlar hakkında açılan soruşturmalar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu yıl Avrupa'nın bazı ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının yanı sıra Hazreti Muhammed ve dini değerlere hakaret edenlere soruşturma açmıştı.

Bu kapsamda İsveç, Danimarka ve Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e saldıran Rasmus Paludan ve Edwin Wagensveld ile benzer eylemleri yapan şüpheliler Salvan Momika, Hanne Kronborg, Lars Theilade, Karin Jorgensen, Bjarne Petersen, Dion Oland Hansen, Toke Utzen Lorenzen, Philip Bagge, John Lydeking Andersen hakkında aynı suçlardan yakalama kararı verilmişti.

Başsavcılık, ayrıca söz konusu isimlerin yanı sıra benzer eylemler gerçekleştiren faillerin ve delillerin tespiti için de kolluk makamlarına talimat verdi.

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