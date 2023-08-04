Tüm yurtta sıcaklıklar düşecek! Meteoroloji profesörü Orhan Şen o güne işaret etti
Yurt genelinde Eyyam-ı bahur sıcakları etkisini göstermeye devam ederken vatandaşlar sıcaklıkların ne zaman düşeceğini merak ediyor. Dün pek çok kentte sıcaklık 40 derecenin üzerine çıktı. En yüksek sıcaklık Şırnak Cizre'de 45,3 olarak ölçülürken İstanbul'da da en yüksek sıcaklık 39.4 ile Eyüp'te ölçüldü. Prof. Dr. Orhan Şen, tüm yurtta sıcaklıkların düşeceğini açıkladı.
Eyyam-ı bahur sıcakları tüm yurtta etkisini sürdürüyor. Herkes sıcaklıkların düşeceği zamanı araştırırken dün 20 ilde termometreler 40 derecenin üzerini gösterdi.
Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı iller şu şekilde oldu: Şırnak: 45,3 derece, Mardin: 44,5 derece, Şanlıurfa 43,3 derece, Siirt : 43,1 derece, Batman: 42,6 derece, İzmir: 42,5 derece, Gaziantep: 42,4 derece, Diyarbakır: 42,3 derece,
Eskişehir: 42,2 derece, Aydın: 42,1 derece, Mersin: 41,9 derece, Kilis: 41,9 derece, Manisa: 41,5 derece, Kahramanmaraş: 40.9 derece, Hatay: 40,6 derece, Karaman: 40.6 derece, Tekirdağ: 40,6 derece, Kırklareli: 40,5 derece, Adıyaman: 40,4 derece, Denizli: 40 derece
Sıcak havalardan bunalan vatandaşların merakla beklediği haberi ise Prof. Dr. Orhan Şen verdi.