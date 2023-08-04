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Cem Karaca'nın hayatı film oluyor! Cem Karaca'yı oynayacak yıldız isme bakın!

Cem Karaca'nın hayatı film oluyor! Cem Karaca'yı oynayacak yıldız isme bakın!

Anadolu rock müziğin efsane ismi Cem Karaca'nın hayatı film oluyor. Filmde Cem Karaca'nın rolünü oyuncu İsmail Hacıoğlu, üstlenecek.

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Türk rock müziğini Anadolu ezgileriyle buluşturan Anadolu rock müziğin kurucularından Cem Karaca'nın hayatı film oluyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Cem Karaca‘nın hayat hikayesini anlatan filmde ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu başrol oynayacak.

Fikri Harika ile Aytaç Medya’nın imza atacağı filmi Yüksel Aksu yönetecek. “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filminin senaryosunu Onur Böber, Özden Uçar ve Emrah Saltık yazıyor.

Cem Karaca neden öldü, kaç yaşında öldü?

8 Şubat 2004 tarihinde solunum ve kalp yetmezliğine bağlı olarak ağır bir kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı hastanede 58 yaşında hayata gözlerini yumdu. Hastane tarafından yapılan açıklamada Karaca'nın ölüm sebebi kalp ve solunum durması olarak belirtildi. 9 Şubat 2004'te Karacaahmet Mezarlığı'nda babası ile aynı mezara defnedildi.

Cem Karaca ilk evliliğini 22 Aralık 1965'te Semra Özgür ile yaptı. Karaca, 1968'in sonunda Meriç Başaran ile bir ilişki yaşamaya başladı.

Ekim 1968'de Karaca ikinci evliliğini Başaran ile yaptı. Bu evlilik de 2 yıl sürdü. Üçüncü evliliğini Feride Balkan ile 21 Ağustos 1972'de yaptı. 1976'da çiftin oğulları Emrah Karaca dünyaya geldi. Çift, Cem Karaca'nın Almanya'da zorunlu yaşama döneminde ayrıldı. 5 Temmuz 1993'te Cem Karaca, dördüncü evliliğini ilk eşi Semra Özgür ile yaptı. Cem Karaca'nın son evliliği ise İlkim Erkan ile oldu.

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