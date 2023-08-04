Ekrem İmamoğlu'ndan yerel seçim mesajı: Kazanmaya devam edeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Biz hem bundan sonraki İstanbul seçimlerini, hem de İstanbul'un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz. Bununla yetinmeyeceğiz. Ülkemizin makus talihini yenemediğimiz bu seçimde bir sonraki de seçimde yenme konusunda da kararlı çalışmalarımızı devam ettireceğiz." dedi.

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CHP'deki değişim tartışmalarının merkezinde yer alan İmamoğlu'nun yol haritası merak ediliyor.

Aday olup olmayacağı tartışılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yerel seçimlere ilişkin yeni açıklamalar geldi.

İmamoğlu, Çatalca'da kışlık sebze fidesi dağıtım törenine katıldı.

"Yaptığımız eksikliklerden dolayı onlardan özür dileyeceğiz"

Seçim çalışmalarıyla ilgili de konuşan İmamoğlu, "Biz hem bundan sonraki İstanbul seçimlerini, hem de İstanbul'un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz. Bununla yetinmeyeceğiz. Ülkemizin makus talihini yenemediğimiz bu seçimde bir sonraki de seçimde yenme konusunda da kararlı çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Dolayısıyla yılmak yok, yolumuza devam edeceğiz. Ama vatandaşımızla yüzleşeceğiz. Yaptığımız eksikliklerden dolayı onlardan özür dileyeceğiz. Onlarla dertleşeceğiz, konuşacağız. İşte buradaki gibi eleştirileri alıp baş tacı edeceğiz. Önümüze vatandaşlarımızın dilek ve tavsiyeleriyle bakacağız. Ve milletin hizmet alması için bu millete ait milletin iktidarlarının kurulması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Unutmayınız buradaki kardeşiniz asla vazgeçmeyen bir kardeşiniz, bunu herkes bilsin." dedi.