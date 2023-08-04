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İşte Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana maçının kadrosu! Icardi, Zaha, Günay, Kerem Demirbay...

İşte Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana maçının kadrosu! Icardi, Zaha, Günay, Kerem Demirbay...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynayacağı Olimpija Ljubljana maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Listede sarı-kırmızılıların yeni transferleri Mauro Icardi, Wilfred Zaha ve Günay Güvenç yer alırken, Kerem Demirbay kadroya eklenmedi.

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Galasaray, Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile 8 Ağustos Salı günü oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçı öncesinde kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Sarı-kırmızılıların UEFA'ya bildirdiği listede yeni transferlerden Mauro Icardi, Wilfred Zaha ve Günay Güvenç yer alırken, Kerem Demirbay kadroya eklenmedi.

Maçın hakemi açıklandı

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Olimpija Ljubljana-Galatasaray mücadelesinde İsveçli hakem Andreas Ekberg düdük çalacak. Ekberg'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Marcus Lundgren Klitte ile Niklas Nyberg üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Granit Maqedonci olacak.

Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği listede yer alan oyuncular şöyle:

Kaleci:

Fernando Muslera
Günay Güvenç
Berk Balaban

Defans:

Leo Dubois
Angelio
Kaan Ayhan
Victor Nelsson
Emin Bayram
Abdülkerim Bardakcı
Kazımcan Karataş
Sacha Boey

Orta Saha:

Fredrik Midtsjo
Berkan Kutlu
Sergio Oliveira
Lucas Torreira

Forvet:

Kerem Aktürkoğlu
Mauro Icardi
Dries Mertens
Yunus Akgün
Wilfried Zaha
Nicol Zaniolo
Halil Dervişoğlu
Barış Alper Yılmaz
Cedric Bakambu

Liste B:

Jankat Yılmaz
Ali Turap Bülbül
Metehan Baltacı
Caner Doğan
Baran Aksaka
Hamza Akman
Efe Akman
Baran Demiroğlu

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