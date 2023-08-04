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Fenerbahçe-Maribor maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Maribor maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Maribor'u konuk edeceği karşılaşmada İngiliz hakem Robert Jones görevlendirildi.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında 10 Ağustos Perşembe günü Slovenya temsilcisi Maribor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 21.00’de oynanacak müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Robert Jones yönetecek.

Jones’un yardımcılıklarını Ian Hussin ve Wade Smith yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Thomas Bramall olacak.

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