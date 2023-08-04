Afyonkarahisar'da yolculuk felakete döndü! Kamyonet ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Afyonkarahisar'da hakimiyetini kaybeden kamyon ve otomobil çarpıştı. Meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2kişi yaralandı.

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B.C. (59) idaresindeki 03 YB 655 plakalı kamyonet, Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Güney beldesi yakınlarında, M.A.K'nin kullandığı (23) 34 GDK 194 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobildeki M.C.K. (25) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü M.A.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.