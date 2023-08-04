Adana Demirspor-Osijek maçına Gürcü hakem atandı

Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında karşılaşacağı Osijek maçının hakemi Gürcü Goga Kikacheishvili oldu.Abone ol
Tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Konferans Ligi'nde büyük bir başarıya imza atarak Romanya ekibi 1907 Cluj'u turnuvanın dışına iten temsilcimiz Adana Demirspor, Hırvatistan ekibi Osijek ile eşleşti.
Mavi şimşeklerin UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında karşılaşacağı Osijek maçının hakemi Gürcü Goga Kikacheishvili oldu.
Adana Demirspor Osijek maçı 10 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Maçın saati henüz açıklanmadı.