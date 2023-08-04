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KPSS ÖABT 2023 kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak? KPSS oturum süresi

KPSS ÖABT 2023 kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak? KPSS oturum süresi

2023 KPSS sınavı son oturumları olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumu için geri sayım başladı. Peki sınav kaç dakika? ÖABT alanlarının sınav süresi 120 dakikadır. Adayların, 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakika ve son 15 dakika içinde; 150 dakikalık testlerde ise ilk 110 dakika ve son 15 dakika içinde kısa bir süre için bile olsa sınav salonunu terk etmesi yasaktır.

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Gözler son KPSS oturumu ÖABT'te çevrildi. KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı bu yıl da pek çok kişinin katılımıyla gerçekleşecek. Peki, KPSS ÖABT ne zaman 2023, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Öğretmenlik Alan Sınavı (ÖABT) sınav süresi ve saati

KPSS ÖABT sınav giriş belgesi

KPSS Alan bilgisi sınav giriş belgesi yayımlandı. Adaylara katılacakları her oturum için ayrı olmak üzere Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Adaylar bu belgelerini T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecekler.

ÖABT sınavına kimler katılır?

Öğretmen adayları, KPSS ÖABT sınavına katılıyorlar. Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen kadrolarına başvuracakların sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak ÖABT’ye girmeleri zorunludur.

2023 ÖABT sınav süresi

ÖABT alanlarının sınav süresi ise 120 dakikadır. Adayların, 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakika ve son 15 dakika içinde; 150 dakikalık testlerde ise ilk 110 dakika ve son 15 dakika içinde kısa bir süre için bile olsa sınav salonunu terk etmesi yasaktır.

6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS-ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00’dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

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