İstanbul emniyetinden sahte forma baskını

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda binlerce lisanssız forma ele geçirildi.

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Fenerbahçe'nin lisanssız ürünlerini satan adreslere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin imal ettiği satışa hazır 5 bin 96 sahte forma ele geçirilirken, sarı-lacivertli kulüp konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kulübümüz İç Denetim Departmanı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonlarda çok sayıda Fenerbahçe Futbol A Takımı'nın lisanssız, sahte forması ele geçirildi. Kulübümüz ilgili departmanları ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Amirliği koordinasyonunda uzun süren araştırma ve tespitler sonucunda, İstanbul Fatih ilçesinde 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda şüpheliler tarafından imal edilen, perakende ve toptan satışa hazır toplam 5096 adet Fenerbahçe Futbol A Takımı'nın lisanssız, sahte yeni sezon forması ele geçirildi. Piyasa değeri 7 milyon TL’nin üzerinde olan sahte ürünlere emniyet mensupları tarafından el konuldu ve ürünler muhafaza altına alındı. Kulüp avukatlarımızdan Veysel Sezgin Günaydın, son yıllarda ele geçirilmiş en yüksek hacimli sahte ürün operasyonunun gerçekleştirildiğini belirtirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığını söyledi. Kulübümüz tarafından sezon içerisinde sahte ürün satışı denetimlerinin artarak devam edeceği bilgisini verir, taraftarlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına kulübümüzün adını kullanarak sahte forma satışı gerçekleştirmeye çalışan sosyal medya hesaplarına ve çeşitli kanallara karşı dikkatli olmalarını önemle arz ederiz."